حكاية وطن.. 8 أهداف لحياة كريمة أبرزها تحسين معيشة 60 مليون مواطن

أوضح كتاب «حكاية وطن» أن الدولة المصرية سعت لأجل تحقيق هدف بناء الإنسان المصري، ولذلك كان لازما أن يحيا حياة كريمة تليق بإنسانيته ومصريته، ولذلك ولإصلاح عوار تاريخي، التزمت الدولة ببرنامج للارتقاء بالبنية التحتية المعيشية.

أهداف حياة كريمة

وأشار كتاب حكاية وطن إلى أن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» هو حلم الجمهورية الجديدة، أحدث نقلة نوعية بالارتقاء بالريف المصري الذي طالما عانى من انعدام المقومات الأساسية، فقد أنهت حياة كريمة عصور التهميش في كافة قرى مصر التي ظلت على مدى عقود طي النسيان والإهمال، ولكن في الجمهورية الجديدة حظي الريف المصري باهتمام بالغ، فكان على أجندة اهتمام الدولة المصرية لتحسين حياة ما يقرب من 60 مليون مواطن.

مستهدفات حياة كريمة

- إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية.

- الارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

- التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

- التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد

- توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوضبمستوى معيشتهم.

- الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.

- سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

- إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة وتنظيم صفوف المجتمع المدني لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.