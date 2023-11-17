إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية في سوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا برئاسة المحاسب عامر عوض رئيس المركز بتنفيذ حالتي إزالة بناحية مجلس قروي شطورة وحالة إزالة بناحية مجلس قروي بنجا بإجمالي عدد 3 حالات على مساحة حوالي 130 تقريباً وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

التنسيق مع اللوحدات المحلية

تمت الإزالة بناء على تعليمات المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وبإشراف السيد البحيري رئيس قرية شطورة ووائل ابوعلىو رئيس قرية بنجا ومسؤولي حماية الاراضي بالإدارة الزراعية ومسؤول الإدارة الهندسية ومسؤولي العمليات والأزمات والتفتيش المالي والإداري والمتابعة والعلاقات العامة بطهطا وبالتنسيق مع مقاول الهدم ومعدات الوحدات المحلية

التصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها

ومن جانبه شدد عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا في سوهاج، شمال محافظة سوهاج، على ضرورة المتابعة المستمرة والتصدي لمخالفات البناء بكل أنواعها وفي كل الأوقات ومهما كانت الظروف