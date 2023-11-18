انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بمطروح غدا

أعلن الدكتور سعد فاروق جويلي مدير عام مديرية الطلب البيطري بمطروح، الانتهاء من الاستعدادات لانطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع لعام 2023، والتي تستهدف تحصين الأغنام والماعز من سلالة البرقي والتي تبلغ إجماليها نحو 300 ألف رأس، وذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

16 وحدة وفرق بيطرية لتحصين المواشي في مطروح

وقال مدير عام الطب البيطري بمطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، تنطلق على مستوى الجمهورية وتعمل في المحافظة بدءا من يوم 19 نوفمبر وتستمر لمدة شهر، من خلال 16 وحدة وفرق بيطرية لتحصين المواشي في مطروح، في مدن الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم بالإضافة إلى سيوة، وذلك بناء على تعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

تنمية الثروة الحيوانية

وأكد مدير عام الطب البيطري بمطروح أننا نستهدف الحفاظ علي الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة، وتنمية أغنام البرقي والماعز من ذات السلالة والتي تشتهر بها محافظة مطروح، بجانب الإبل والأبقار.