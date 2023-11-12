تقديم خدمات بيطرية لـ335 رأس ماشية خلال قافلة في ملوي بالمنيا

نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية إرشادية وعلاجية مجانية بقرية دير أبو حنس التابعة للوحدة المحلية لدير البرشا بمركز ملوي، في إطار الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية وتوفير الخدمات العلاجية بالقرى الأكثر احتياجاً.

لقاءات إرشادية للمواطنين

من جانبه، أوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن القافلة نظمت مجموعة من اللقاءات الإرشادية والوقائية للمواطنين من خلال فرق التحصين.

اهتمام المديرية بتنفيذ حملات بيطرية

وقال «عبدالعال»، إنه خلال القافلة تم علاج باطني لـ50 رأس ماشية، ورش 150 رأس جاموس و100 رأس أبقار، إضافة إلى فحص 35 رأس من الماشية باستخدام جهاز السونار وتقديم العلاج اللازم، مؤكداً أن المديرية لا تألو جهداً في تنفيذ حملات بيطرية إرشادية مكثفة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة.