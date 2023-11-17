حزب الإصلاح والنهضة: الرئيس السيسي يقدم دعما كبيرا وفرص عمل للشباب

قال أحمد عمرو أمين عام حزب الإصلاح والنهضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينظر للشباب بنظرة مختلفة، ويطمح في عمل العديد من المشروعات المختلفة استكمالا لدعم الشباب.

الشعب المصري يملك طاقة كبيرة من الشباب

وأوضح أمين حزب الإصلاح والنهضة، خلال مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة في فترة ثانية، أن الشعب المصري يملك طاقة كبيرة من الشباب والدولة حريصة على دعمهم مثلما حدث في آخر 10 سنوات بعصر الرئيس.

وأضاف أن الرئيس قدم دعما كبيرا للشباب من خلال توفير فرص عمل من أجل حياة أفضل، ونتمنى أن يستمر دعم الرئيس من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية».

دعم الرئيس للشباب

وأكد أن الرئيس لم يدخر أي جهد في تأهيل الشباب:« ندعم الرئيس لفترة ثانية من أجل أن يُكمل ويستثمر أكثر لفتح فرص عمل في الواقع وفي العمل الوظيفي».

وحث الشباب على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية: «دورنا كشباب المشاركة بالانتخابات مهم جدا لرفع صورة مصر في الخارج وأمام العالم بأكمله، لأن الشباب هم أمل مصر ونأمل مشاركتهم في الحياة السياسية.