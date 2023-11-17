رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حزب الإصلاح والنهضة: الرئيس السيسي يقدم دعما كبيرا وفرص عمل للشباب

كتب:

آية حسنين
10:30 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
محافظة الدقهلية

محافظة الدقهلية

قال أحمد عمرو أمين عام حزب الإصلاح والنهضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينظر للشباب بنظرة مختلفة، ويطمح في عمل العديد من المشروعات المختلفة استكمالا لدعم الشباب.

الشعب المصري يملك طاقة كبيرة من الشباب

وأوضح أمين حزب الإصلاح والنهضة، خلال مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة في فترة ثانية، أن الشعب المصري يملك طاقة كبيرة من الشباب والدولة حريصة على دعمهم مثلما حدث في آخر 10 سنوات بعصر الرئيس.

وأضاف أن الرئيس قدم دعما كبيرا للشباب من خلال توفير فرص عمل من أجل حياة أفضل، ونتمنى أن يستمر دعم الرئيس من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية».

دعم الرئيس للشباب 

وأكد أن الرئيس لم يدخر أي جهد في تأهيل الشباب:« ندعم الرئيس لفترة ثانية من أجل أن يُكمل ويستثمر أكثر لفتح فرص عمل في الواقع وفي العمل الوظيفي».

وحث الشباب على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية: «دورنا كشباب المشاركة بالانتخابات مهم جدا لرفع صورة مصر في الخارج وأمام العالم بأكمله، لأن الشباب هم أمل مصر ونأمل مشاركتهم في الحياة السياسية.

اقرأ المزيد:

تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في مدن محافظة الدقهلية

محافظة الدقهلية تحيل 128 مخالفة تموينية للنيابة

نتيجة قرعة الحج 2024 محافظة الدقهلية.. ننشر الرابط

نتيجة قرعة الحج في محافظة الدقهلية.. 998 فائزا و515 احتياطيا
بقلم آية حسنين