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استشهاد 5 فلسطينيين لعدم حصولهم على العلاج في مستشفى الشفاء اليوم

كتب:

منتصر سليمان
10:18 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
مستشفى الشفاء بقطاع غزة

مستشفى الشفاء بقطاع غزة

أعلن مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد 5 فلسطينيين في مستشفى الشفاء اليوم لعدم حصولهم على العلاج اللازم.

وقال مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف النازحين في قطاع غزة بشكل مباشر.

وأضاف مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي دخل مستشفى الشفاء في غزة بشكل كامل وقام بتفتيشه وتخريب جهاز الرنين المغناطيسي.

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بقلم منتصر سليمان