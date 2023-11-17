مطروح ترفع حالة الطوارئ استعداد لأمطار الأحد المقبل

أعلنت محافظة مطروح رفع حالة الطوارئ لمواجهة توقعات سقوط الأمطار يوم الأحد المقبل في ظل عدم استقرار حالة الطقس بعد أن حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار بنسبة 70% على المحافظة والعديد من المدن والمحافظات المطلة على السواحل الشمالية للبلاد.

استعدادات مطروح لسقوط الأمطار

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، برفع حالة الاستعدادات الكاملة في جميع الأجهزة المعنية بالتنسيق بين محافظة مطروح وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية ومجالس المدن خاصة المدن الساحلية المطلة على البحر بدءاً من مدينة الحمام شرقاً وحتى مدينة السلوم غربا ومروراً بمناطق ومدن الضبعة ورأس الحكمة مرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني، ومتابعة غرفة عمليات المحافظة بإدارة الأزمات بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعيه بالمدن، والرد علي استفسارات المواطنين ومتابعة حالة الطقس لحظة بلحظة.

تجهيز المعدات للتعامل مع الأمطار

وأكد محافظ مطروح علي تجهيز جميع المعدات من سيارات سحب المياه من بؤر تجمعات الأمطار في الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين ومواتير الشفط وفرق الطوارئ للتعامل السريع والفوري حالة سقوط الأمطار، واتخاذ جميع الإجراءات لسحب المياه لاحداث السيولة المرورية خاصة على الطرق السريعة والدولية مثل طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي وطريق مطروح السلوم.