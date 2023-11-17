شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مركزا لرعاية المسنين بغزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بسقوط شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مركزاً لرعاية المسنين وسط غزة، اليوم الجمعة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فإن المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي، أعلنت أنها تلقت طلبات من 5 دول للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إنه تلقى طلبا من جنوب إفريقيا وبنجلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، للتحقيق في الوضع في الأراضي الفلسطينية.

وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في الوضع بدولة فلسطين، فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ 13 يونيو 2014.