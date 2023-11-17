عودة الاتصالات والإنترنت بشكل جزئي في مناطق متفرقة بقطاع غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، بدء عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل جزئي في مناطق متفرقة بغزة بعد توفير كمية محدودة من الوقود عن طريق أونروا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أعلنت أنها تلقت طلبات من 5 دول للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إنه تلقى طلبا من جنوب إفريقيا وبنجلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، للتحقيق في الوضع بالأراضي الفلسطينية.

وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في الوضع بدولة فلسطين المحتلة، فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ 13 يونيو 2014.