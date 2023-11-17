تحرير 34 محضرا تموينيا في حملة على أسواق سوهاج

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج 34 محضرا تموينيا بالتنسيق والاشتراك مع إدارة تموين ساقلتة وإدارة الطب البيطري بساقلتة ومركز شرطة ساقلتو ومكتب العمل.

شنت الوحدة المحلية حملة تموينية مكبرة للمرور على محلات بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية ومحلات الجزارة والمخابز بهدف ضبط الأسعار ومراقبة السلع الغذائية.

حملة تموينية بسوهاج

قال أحمد البدري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج لـ«الوطن» إن الحملة استهدفت مراجعة مخازن وثلاجات حفظ المجمدات والمواد الغذائية التي يتم تقديمها للمواطنين والتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط وحرصا على صحة وسلامة المواطنين.

تحرير 34 محضرا تموينيا بسوهاج

أسفرت الحملة عن تحرير 34 محضر متنوع واعدام 30 كيلو لحوم متغيرة الخواص وتحرير محضر بإشراف محمد الربيع نائب رئيس المركز كما تم المرور على محلات الجملة والقطاعي والنصف جملة والمعارض بنطاق مدينة ساقلتة وقراها بسوهاج.

توافر السلع الغذائية بسوهاج

وأضاف البدري توافر السلع الأساسية الاستراتيجية من زيت وسكر وأرز وشاي والدقيق بتلك المحلات والأسواق التي تم المرور عليها وانه لا يوجد اي نقص في تلك السلع الاساسية بالاسواق ومنافذ البيع.

استمرار الحملات التموينية بسوهاج

وأشار البدري إلى استمرار أعمال تلك الحملات بشكل مكثف على الأسواق والمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية والمخابز ومحلات الجزارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم مع المخالفين.