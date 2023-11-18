«بحوث سخا»: انتهاء موسم جني القطن بكفر الشيخ 20 نوفمبر

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، إن موعد انتهاء موسم جني القطن بكفر الشيخ 20 نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن المنزرع في حقول المحافظة من محصول القطن يمثل ثلث المنزرع من القطن في محافظات الوجهين البحري والقبلي.

إنتاجية 625 ألف قنطار قطن

وأوضح «أبو اليزيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إنتاجية نحو 85 ألف فدان من القطن في محافظة كفر الشيخ بلغت 625 ألف قنطار قطن حتى اليوم، وذلك خلال موسم جني المحصول لعام 2023، وسط إنتاجية فائقة للغاية.

توريد القطن للشون والمجمعات

وأشار أنه يجري حتى نهاية الشهر الجاري عمليات توريد أكياس القطن للشون والمجمعات، لافتا إلى أن أسعار قنطار القطن هذا العام تراوحت ما بين 14 حتى 15 ألف جنيه لبعض أصناف القطن والتي من بينها صنف جيزة 94 من القطن طويل التيلة، والذي يعد الأكثر من حيث المنزرع في محافظات مصر.