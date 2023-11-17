المستشار محمود فوزي: توجيه من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بتخفيض الدعاية

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الحملة الانتخابية لديها توجهات عامة وصريحة بتخفيض الدعاية الانتخابية.

وأضاف رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر فضائية « ON»، أنه في حالة الاحتياج الي التوجيه المباشر في مسألة معينة نرجع إلى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

المستشار محمودي: نحاول عدم التداخل مع منصب رئيس الجمهورية

أضاف: «نحن نتحدث عن رئيس جمهورية في منصب، وبالتالي لديه التزاماته ومسؤولياته، وبالتالي نكون حريصين على عدم التداخل مع هذه الصفة، وخاصة في ظل الأحداث الجارية، وأي مسألة تحتاج قرار أو توجيه نرجع له، وأحيانا بتيجي لينا توجيهات من مرشحنا زي ما حصل في موضوع تخفيض الدعاية الانتخابية».

وأكمل: «جالنا توجيه صريح من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بتخفيض الدعاية الانتخابية إلى حدودها الدنيا ودعوة كل من يحبنا أو يؤيدنا الي أنه يوجه تلك التبرعات إلى حساب مؤسسات المجتمع المدني وخصوصا حياة كريمة لمساعدة أشقائنا في فلسطين».

مؤتمر في مقر الحملة التزاما بتخفيض الدعاية الانتخابية

واستكمل حديثه: «حتى الفعاليات التي ستقيمها الحملة الرسمية باسمها وعلى نفقتها ستكون قليلة جدًا، وأكبر دليل على ذلك أنه حتى المؤتمر الثاني عقدناه في المقر، ولم نعقده في دار أو فندق التزامَا بالتوجيه».