حزب مصر القومي: الرئيس السيسي قضى على العشوائيات وحل مشاكلها

قال عمرو عباس أمين تنظيم حزب مصر القومي، إنه حريص على دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة جديدة، لافتا إلى أنه قدم الكثير للمواطنين وخاصة في المناطق تطوير العشوائيات، إذ عمل بكل قوة إلى القضاء عليها، بعد أن كانت تشغل أكثر من 50% من مساحة مصر.

الرئيس السيسي تمكن من القضاء على العشوائيات

وأوضح «عباس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» خلال مشاركته في مؤتمر دعم الرئيس السيسي بالمنصورة، إن العشوائيات سببت أزمة كبيرة لمصر، وتمكن الرئيس من القضاء عليها وحل مشاكلها من خلال بناء منشآت متطورة في مناطق متقدمة.

عمرو عباس: مصر نفذت العديد من المشروعات القومية

وأشار عمرو عباس، إلى أن مصر نفذت العديد من المشروعات القومية خلال فترة الرئيس السيسي، وعاشت في استقرار وأمن وأمان، خاصة مع الأحداث العصيبة التي تحيط بمصر من كل الجهات، فمن الجانب الغربي ليبيا والجانب الجنوبي السودان والجانب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.