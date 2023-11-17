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استشهاد مدير مستشفى الوفاء في قصف إسرائيلي بمنطقة الزهراء وسط غزة

كتب:

منتصر سليمان
10:57 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها باستشهاد مدير مستشفى الوفاء في قصف إسرائيلي بمنطقة الزهراء وسط غزة.

ومن جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، أعلنت أنها تلقت طلبات من خمس دول للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية. 

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إنه تلقى طلبا من جنوب إفريقيا وبنجلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، للتحقيق في الوضع في الأرض الفلسطينية.

وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في الوضع في دولة فلسطين فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ 13 حزيران/يونيو 2014.

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