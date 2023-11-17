المستشار محمود فوزي: هناك سباق في حب الرئيس السيسي من الأحزاب والمواطنين

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن تكليفه بحملة الرئيس السيسي، تشريف وتكريم وثقة كبيرة، في ظل قناعاته بالمسيرة وما تم، مما جعله يرحب بهذا التكليف، مواصلا: «هناك احترام ومحبة حقيقية من الناس للمرشح، وهناك سباق في محبته، وهذا أمر واقع يجب أن نعترف فيه، ولا يمكن التحكم في تصرفات الأحزاب والكيانات».

وأضاف المستشار محمود فوزي، في أول حوار تلفزيوني مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة ON، أن هناك توجهات عامة للمرشح عبد الفتاح السيسي وخطوط عريضة، والتي يتَحَرَّك من خلالها، ونعود إليه إذا احتجنا توجيها مباشرا في مسألة معينة.

وتابع: «نحن نتحدث عن رئيس جمهورية في منصبه، ومن ثم لديه التزاماته ومسؤولياته، ونحن حريصون على عدم التدخل في هذه الصفة، في ظل الأحداث العامة الجارية».

وأضاف المستشار محمود فوزي، أن أي مسألة تحتاج قرارات أو توجيهات معينة، يُتَوَاصَل بالرئيس، وخاصة كما حدث في تخفيض الدعاية الانتخابية.