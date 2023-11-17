أمين حزب الاتحاد: الانتخابات الرئاسية ثمرة 10 سنوات من النجاح والإنجازات

قال محمد أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد: إن مؤتمر التيار الإصلاحي الحر، يأتي لتقديم كلمة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على 10 سنوات من النجاح والانجازات والعمل المستمر، ومن أجل مسيرة التنمية والاستقرار التي نجني ثمارها اليوم، ولكي نقول إننا نفخر جميعا أننا نعيش في وطننا، حيث الأمن والاستقرار في ظل عالم يموج بالصراعات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الأول للتيار الإصلاحي الحر، المنعقد بمحافظة الدقهلية، بمشاركة أحزاب الاتحاد، برئاسة رضا صقر، والإصلاح والنهضة برئاسة هشام عبد العزيز، و مصر القومي، برئاسة المستشار روفائيل بولس، وبحضور قيادات تلك الأحزاب وأعضاءها بالمحافظة.

وأضاف أبو شامة: فخور بأهل محافظة الدقهلية على حضورهم الكريم ملبيين النداء، وأتمنى أن يلبوا نداء الوطن الحقيقي أمام صناديق الانتخابات من أجل أن نصوت وندلي برأينا، فصوت كل فرد فينا أمانة في عنقة وأمام الله والوطن والعالم أجمع.

وتابع: «كلي ثقة فيكم وفي شعب مصر العظيم الذي وقف مع الدولة المصرية في كل مفترق طريق مرت به خلال الـ10 سنوات الماضية، وصمد أمام التحديات التي واجهت مصر تحت قيادة الرئيس السيسي القائد الحكيم الذي نجح أن يعبر بسفينة الأمة صعاب كثيرة وتحديات كبيرة إلى أن وصلنا إلى مرحلة مطمئنة على مستقبل مصر، ونجني ثمار 10 سنوات قضاها الرئيس السيسي في حكم مصر بقيادة واعية أوصلتنا إلى مصاف الدول المستقرة.

واستكمل أبو شامة: «بإذن الله نستكمل مع الرئيس السيسي مسيرة حماية وطن ونستكمل مسيرة الإصلاح السياسي التي بدأها، وتوجت بهذه الانتخابات، التي تعد ثمرة حقيقة للإصلاح السياسي في مصر».

ووجه محمد أبو شامة، رسالة تقدير باسم التيار الإصلاحي الحر، للمرشحين الرئاسيين المنافسين للرئيس السيسي في الانتخابات، مؤكدا أنها انعكاس للحالة الديمقراطية التي نعيشها.

كما وجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على حياديتها، حيث تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وخصصت مساحة إعلانية متساوية لكل المرشحين مجانا.