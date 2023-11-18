8 مبادرات لحياة كريمة تخدم ملايين.. أبرزها «كتف في كتف» و«خيرك سابق»

تعمل مبادرة حياة كريمة على قدم وساق منذ إنطلاقها على تحقيق حلم الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية المتكاملة في مختلف القطاعات، وفي هذا السياق أطلقت حياة كريمة عدة مبادرات في أكثر من اتجاه، والتي استفاد منها ملايين المواطنين، وذلك لتحقيق هدف بناء الإنسان المصري.

مبادرات حياة كريمة

وأوضح كتاب «حكاية وطن» تفاصيل المستفيدين من مجموعة المبادرات التي أطلقتها حياة كريمة، واستفاد منها ملايين منها المواطنين الأكثر فقرا واحتياجا، ومن هذه المبادرات:

مبادرة «وصل الخير» استفاد منها 1.5 مليون مواطن.

مبادرة «راجعين تتعلم» استفاد منها 40 ألف طالب وطالبة

مبادرة «بدوم الفرح» استفاد منها 800 فتاة مقبلات على الزواج

مبادرة «ستر وعافية» استفاد منها 320 ألف مواطن

مبادرة «التعليم حياة » واستفاد منها 24 ألف طالب وطالبة

مبادرة «أنت الحياة» واستفاد منها 52 ألف مواطن

مبادرة «كتف في كتف» أكثر من 4 ملايين أسرة

مبادرة «خيرك سابق» 5 ملايين مواطن

مراحل حياة كريمة

ويذكر أن حياة كريمة تتكون من ثلاث مراحل رئيسية، المرحلة الأولى تستهدف القرى ذات نسب الفقر أكثر من 70%، وتشمل المرحلة الثانية القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، المرحلة الثالثة وتضمن القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%.