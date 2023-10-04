إطلاق مبادرات توعوية لطلاب المدارس في قرى «حياة كريمة»

كشفت هبة جلال، عضو إدارة التعليم بمؤسسة «حياة كريمة» عن الأعمال المتعلقة بملف التعليم في القرى التابعة للمبادرة، موضحة أنه يجرى إنشاء العديد من المدارس حتى يتمكن الطلاب الذهاب إليها، وتقريب المسافات لهم في نطاق القرية التي يقطنون بها.

تحسين البيئة التعليمية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المذاع على قناة DMC، أن التدخلات التي قدمتها مبادرة حياة كريمة عملت على تحسين البيئة التعليمية القائمة بالفعل، بالإضافة إلى خفض الكثافات الطلابية.

وأشارت إلى أن ملف التعليم يعتمد على محور بناء الإنسان، إذ جرى إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى تنمية قدرات الطالب المعرفية والمهارية والوجدانية، بالإضافة الى توعية الطالب بالعديد من المفاهيم مثل التطوع وتقبل الآخر والمشاركة، والدور المجتمعي للطالب.