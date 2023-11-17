المستشار محمود فوزي: 15 ألف مشروع أقيمت في مصر آخر 10 سنوات

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن حجم المشروعات التي تمت في مصر نتيجة رؤية وأهداف وُضِعَت، وأقيم في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية 15 ألف مشروع.

وأضاف «فوزي»، خلال حواره ببرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON»، ويقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، أن هذه المشروعات تأتي نتيجة الأهداف التي وُضِعَت، والبنية الأساسية مهمة لأي مشروع، وما شاهدناه في الفترة الماضية كان لضرورة حتمية.

وأكد محمود فوزي أن الدولة بحثت عن السلام الاجتماعي والبنية التحتية السليمة، والمشروعات كلها التي أُقِيمَت بأموال وعمال وأرض مصرية، مشيرا إلى أن القطاع العام مهم في الدولة، والمرحلة القادمة هي مرحلة القطاع الخاص والتوسع في التشغيل، والدولة جادة في طمأنة الناس ودعم القطاع الخاص.