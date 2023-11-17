مصرع شخص في حادث تصادم بالعجوزة

لقي شخص على المعاش مصرعه في حادث تصادم بشارع جامعة الدول بدائرة القسم، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى بشارع جامعة الدول بدائرة القسم.

على الفور أمر العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة المقدم حسام العباسي رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص يقودها سائق 30 سنة بشارع جامعة الدول اصطدم بدراجه بخارية يقودها مس على المعاش 70 سنة ما أدى إلى وفاته في الحال، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتم التحفظ على السيارة الميكروباص وقائدها.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.