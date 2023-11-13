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أحمد حلمي ضيف «سولد أوت» الخميس والجمعة على CBC

كتب:

ضحى محمد
01:42 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
محمود سعد وأحمد حلمي

محمود سعد وأحمد حلمي

في أول ظهور إعلامي له منذ فترة طويلة، يحل السوبر ستار أحمد حلمي ضيفًا على حلقتي الأسبوع الحالي من برنامج «سولد أوت كامل العدد» الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد يومي الخميس والجمعة الساعة 9 مساء على قناة CBC.

أحمد حلمي ضيف برنامج «سولد أوت كامل العدد»

خلال الحلقة، يكشف أحمد حلمي الكثير من الأسرار عن حياته الشخصية والمهنية لأول مرة، منها كواليس تقديمه برنامج لعب عيال، وتفاصيل أول اجتماع جمعه بالإعلامية الكبيرة سناء منصور، كما يتحدث أيضًا عن علاقته بأولاده والحلم الذي يسعى لتحقيقه منذ زواجه بالنجمة منى زكي.

أحمد حلمي يتحدث عن مشواره الفني 

كما يتحدث أحمد حلمي خلال الحوار عن سبب ابتعاده عن الدراما التليفزيونية، ويعلن لأول مرة عن تقديمه لجزء جديد من فيلم كده رضا، كما يكشف أيضًا عن أقرب 3 أفلام لقلبه، وقصة ترشح النجم الكبير عمر الشريف لمشاركته في بطولة فيلم عسل أسود.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.