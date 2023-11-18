أمين سر فتح في نابلس: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة اغتيال لأعضاء الحركة

أفاد أمين سر حركة فتح في نابلس للقاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن القصف الإسرائيلي استهدف مقر الحركة للمرة الثانية في أقل من شهرين.

وأضاف أمين سر حركة فتح؛ أن الاحتلال ارتكب جريمة اغتيال ضد أعضاء في الحركة بمخيم بلاطة، لافتا إلى أن جريمة الاحتلال بمخيم بلاطة تزيدنا إصرارا على مواصلة مسيرة الكفاح.

وقال أمين سر حركة فتح «جريمة مخيم بلاطة استهداف صريح لأعضاء الحركة وشهداء الأقصى».

وتابع: لن نسمح للاحتلال الإسرائيلي أن ينجح في مخططاته سواء بغزة أو الضفة الغربية.

وفي ذات السياق، كانت أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، أن جيش الاحتلال يقصف مقر حركة فتح في مخيم بلاطة.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية وقوع شهداء في قصف للاحتلال بمخيم بلاطة شرقي نابلس.

وتابعت أن قوات الاحتلال تقتحم قرية اللبن الشرقية جنوبي نابلس.