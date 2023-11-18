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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مقر حركة فتح في مخيم بلاطة

كتب:

مريم جاد
12:55 ص | السبت 18 نوفمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، أن جيش الاحتلال يقصف مقر حركة فتح في مخيم بلاطة.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية وقوع شهداء في قصف للاحتلال بمخيم بلاطة شرقي نابلس.

وتابعت أن قوات الاحتلال تقتحم قرية اللبن الشرقية جنوبي نابلس.

وكالة الأنباء الفلسطينية

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي جدد غاراته على عدة بلدات جنوب لبنان، موضحة أن طائرات الاحتلال أغارت على أطراف بلدات «جبل اللبونة والناقورة ومحيط عيتا الشعب»، في القطاع الغربي.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار وقصفت مدفعيته، مناطق عديدة، إضافة إلى منطقة رأس الظهر غربي بلدة ميس الجبل وأطراف بلدة محيبيب وحولا بالقذائف المدفعية، كما تعرضت أطراف بلدات «رامية وبيت ليف وكفر كلا، وعديسة، ومركبا، وميس الجبل، وحول»، لقصف مدفعي إسرائيلي.

 

 

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بقلم مريم جاد