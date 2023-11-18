عاجل.. «الأهلي» يعلن موقفه من إمام عاشور والشحات بعد الاستبعاد من معسكر المنتخب

علق خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حول ما يتم تداوله خلال الساعات الماضية عن استدعاء لاعبا الفريق إمام عاشور وحسين الشحات، للتحقيق بعد استبعادهما من معسكر منتخب مصر في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

قال بيبو في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن استبعاد أو ضم اللاعبين من وإلى المنتخب هو شأن يخص أعضاء الجهاز الفني للمنتخب فقط، وبالتأكيد لن نتدخل في قراراته، مثلما لا نسمح لأحد بالتدخل في إدارة شئون فريقنا أبدا.

ونفي مدير الكرة بالنادي الأهلي، ما يتم تداوله حول وجود موقف للجهاز الفني للأهلي، تجاه استبعاد أي من اللاعبين من معسكر المنتخب الأخير، مؤكدا أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، ولا اي مناقشات حول ذلك.

وعبر بيبو عن تمنيه التوفيق لمنتخب مصر وجهازه الفني، لتحقيق حلم كل المصريين بالتأهل للمونديال.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، استبعاد الثلاثي: إمام عاشور، حسين الشحات وطارق حامد لعدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية للمنتخب.