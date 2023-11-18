ارتقاء 6 شهداء في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل بدير البلح في غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، ارتقاء 6 شهداء في غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على منزل بدير البلح في غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، طالب بإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة، خلال ساعة، فيما وصلت طائرتي مساعدات من السعودية والإمارات، إلى مطار العريش، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، حذر من الخطر الشديد لانتشار الأمراض بين سكان قطاع غزة المنهكين والضعفاء.

أضاف عبر حسابه على منصة «إكس»: «التقيت للتو مع مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، لمناقشة الوضع الصحي والإنساني الخطير في غزة».