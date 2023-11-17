قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقالاتها واقتحاماتها بالضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالاتها في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، واعتقل جنود الاحتلال 5 فلسطينيين من مدينة الخليل، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، شابين فلسطينيين، من قرية جلقموس، شمال شرق جنين، عقب اقتحامها القرية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

كما اعتقلت قوات الاحتلال، شابا فلسطينيا يدعى محمد عبد الله ناصر من ضاحية شويكة، شمال طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

الاقتحامات تتواصل في الضفة الغربية المحتلة

كما استمرت قوات الاحتلال، في سياسة الاقتحامات التي تمارسها في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، واقتحم جنود الاحتلال قرية حوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، وداهمت منزل يعود لفلسطيني يدعى أحمد إبراهيم زعول وهددت باعتقال ابنته.

وفي سياق متصل، قالت وكالة «وفا»، إن فلسطينيا، أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل.

وفي لبنان، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم،، أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، جنوب البلاد، فيما ألقت طائرات الاحتلال،قنابل مضيئة فوق القطاعين الغربي والأوسط وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع.

سياسيا، طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف عنف المستوطنين المتطرفين ضدّ الفلسطينيين في الضفّة الغربية المحتلة، مشددا في مكالمة هاتفية مع وزير جيش الاحتلال السابق، الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، على ضرورة اتخاذ خطوات لخفض التوتر بالضفة، وفقا لما أعلنه ماثيو ميلر المتحدث باسم الوزارة الأمريكية في بيان.