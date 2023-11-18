إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم في الضفة الغربية

أفاد إعلام فلسطيني في نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

وفي ذات السياق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي جدد غاراته على عدة بلدات جنوب لبنان، موضحة أن طائرات الاحتلال أغارت على أطراف بلدات «جبل اللبونة والناقورة ومحيط عيتا الشعب»، في القطاع الغربي.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار وقصفت مدفعيته، مناطق عديدة، إضافة إلى منطقة رأس الظهر غربي بلدة ميس الجبل وأطراف بلدة محيبيب وحولا بالقذائف المدفعية، كما تعرضت أطراف بلدات «رامية وبيت ليف وكفر كلا، وعديسة، ومركبا، وميس الجبل، وحول»، لقصف مدفعي إسرائيلي.