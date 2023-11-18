هل تجمع الابنة بين نصيبها في معاش والدها ووالدتها؟ «التأمينات» تجيب

تتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمات صرف المعاشات لمن يستحق، خاصة بعد وفاة صاحب المعاش، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، إجابة الهيئة على تساؤل يتعلق بما إذا كان من الممكن أن تجمع الابنة بين نصيبها في معاش والدها ووالدتها؟.

الابنة تستحق المعاش دون حدود

وأفادت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي، أن الابنة تستحق المعاش عن والدها ووالدتها بدون حدود، بشرط ألا تكون متزوجة، أو تكون مطلقة، وهذا وفقا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه إذا كان نصيب الابنة في معاشها عن والدها أكبر من دخلها من العمل فتستحق الفرق بينهما، وإذا كان نصيبها في المعاش عن والدها أقل من الدخل من العمل فيتم إيقاف الصرف.

المستندات المطلوبة لتقاضي المعاش

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الأجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة لتحصل الابنة على معاش والديها، وهي:

- التوجه إلى المنطقة التأمينية وتقديم طلب صرف الحقوق التأمينية.

- التقدم بمستند شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- تقديم مستند صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

- تقديم مفردات المرتب إذا كان العمل بالحكومة أو القطاع العام.

- تقديم صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.

- تقديم بيان أجر الاشتراك التأميني من مكتب التأمينات المختص، أو من صاحب العمل، إذا كان أكبر من الأجر التأميني، وهذا إذا كان العمل بالقطاع الخاص.

- صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.