متى يحرم الأرمل من معاش زوجته المتوفاة؟.. «التأمينات» تجيب

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حالات صرف معاشات المستحقين للوفاة، موضحة أنه إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش، منوهة إلى أنه يقصد بالمستحقين «الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات»، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية توضيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن متى يحرم الأرمل من معاش زوجته المتوفاة؟

متى يحرم الأرمل من معاش زوجته المتوفاة؟

- عندما يكون الزوج متزوجا بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.

- عندما يكون الزواج غير موثق أو ثابت بموجب حكم قضائي.

- عدم إثبات الزواج بالإعلام الشرعي.

شروط استحقاق الأرمل لمعاش زوجته

- أن يكون الزواج موثقًا.

- أن يكون الزواج ثابتًا بموجب حكم قضائي.

- أن يكون الزواج مثبتا بالإعلام الشرعي.

شروط استحقاق الابن للمعاش

ويشترط لاستحقاق الأبن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط ما يلي:

- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت في شأنه الشروط الآتية: « ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة، وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين.

- الحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت بشأنه الشروط الآتية: « ألا يكون قد التحق بعمل ولم يزاول مهنة، وألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

- العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.​