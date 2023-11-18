مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين من 8 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم، 38 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 8 آلاف سائح حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وإنهاء إجراءات الوصول وفرق العلاقات العامة تكون في استقبال السياح.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وأشار إيهاب شكري عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار تبين وصول 8 آلاف سائح على متن 38 رحلة طيران قادمة من مطارات ألمانيا وإيطاليا والتشيك وسويسرا وهولندا وبلجيكا وفرنسا وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، وذلك ضمن 126 رحلة من المقرر وصولها على مدار الأسبوع.

انتعاش السياحة على شواطئ مرسى علم

ولفت «شكري» إلى توافد السياح الأجانب من مختلف الجنسيات من الدول الأوروبية على شواطئ مرسى علم التي أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب، حيث الأجواء الدافئة على شواطئ مرسى علم تزامنا مع موسم الشتاء في أوروبا.