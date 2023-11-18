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عاجل.. تطور مفاجئ في أزمة الثلاثي المتمرد مع منتخب مصر

كتب:

شادي ممدوح
09:09 ص | السبت 18 نوفمبر 2023
منتخب مصر

منتخب مصر

تحدث الإعلامي سيف زاهر، عن مصير عودة الثلاثي طارق حامد، وإمام عاشور، وحسين الشحات، إلى المنتخب من جديد خلال الفترة المقبلة، مفجرا مفاجأة بهذا الشأن.

وقال سيف زاهر خلال برنامجه «ملعب أون»، المذاع على قناة «أون تايم سبورتس 1»: «البعض يقول إن مشوار طارق حامد، وإمام عاشور، وحسين الشحات، انتهى مع منتخب مصر في ظل وجود روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، وشدد: «في حال تقديم اعتذار للمنتخب، على ما حدث منهم وأصبحوا ملتزمين، من الممكن أن يكون لهم دور معنا في الفترة المقبلة».

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بقلم شادي ممدوح