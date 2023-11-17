عاجل.. أول تعليق من الأهلي على أزمة الشحات وإمام عاشور مع منتخب مصر

علق خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، على استبعاد الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من قائمة منتخب مصر، عقب مباراة جيبوتي في الجولة الأولي من تصفيات كأس العالم 2026.

أول تعليق من الأهلي على أزمة الشحات وإمام مع منتخب مصر

وقال خالد بيبو في تصريحات عبر الموقع الرسمي، أن استبعاد أو ضم أي لاعب من منتخب مصر، قرار يعود للجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا، ولا نتدخل في قرارته نهائيًا، مثلما لا نسمح لأحد بالتدخل في شئون الفريق.

وتابع، ما يتردد في الوقت الحالي على مواقع التواصل الاجتماعي، عن موقف الجهاز الفني بالنادي الأهلي، تجاه استبعاد أي من الثنائي حسين الشحات وإمام عاشور، من معسكر المنتخب الأخير لا أساس له من الصحة، ولا توجد أي مناقشات في هذا الشأن.