عاجل.. مفاجأة نارية جديدة وراء فشل انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

ظهرت مفاجأة جديدة وسبب خطير وراء فشل انتقال محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إلى فريق اتحاد جدة السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد العديد من المحاولات من جانب إدارة النادي السعودي للحصول على خدمات «مو صلاح» حتى الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي، إذ عرض مبلغ يصل إلى 215 مليون يورو على إدارة «الريدز»، في ذلك الوقت.

وتكمن مفاجأة من العيار الثقيل وراء فشل صفقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة، الذي تم حرمانه من اللاعب المصري في كأس العالم للأندية 2023 بالنسخة المقبلة.

لمعرفة الكواليس الجديدة وراء حرمان محمد صلاح، الذي يتواجد حاليا مع منتخب مصر في ليبيريا استعدادا لمواجهة سيراليون، من الانضمام لاتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023 اضغط هنا.