«حكاية وطن».. تطوير القاهرة التاريخية والعشوائيات لتوفير حياة كريمة لقاطنيها

كشف تقرير «حكاية وطن» الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن أن مشروع تطوير القاهرة التاريخية يهدف إلى تحويلها متحف مفتوح للمصريين والعالم أجمع، كشاهد على كل الحقب التاريخية التي مرت بها مصر، وحفظ التراث والهوية المصرية للأجيال الحالية والمقبلة.

وفيما يتعلق بتطوير العشوائيات، أشار تقرير حكاية وطن إلى أنّ البناء غير المخطط والتكدس السكاني خلف الكثير من المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتدخلت الدولة لتوفير حياة كريمة لقاطني تلك المناطق خاصة غير الآمنة منها، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 67.8 مليار جنيه خلال الفترة من 2014-2023 لتطوير المناطق غير الآمنة وعددها 342 منطقة.

ومن أهم المشروعات التي قامت بها الدولة في هذا الإطار

- مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو بمحافظة القاهرة بتكلفة 5 مليارات جنيه.

- مشروع الأسمرات بالقاهرة بمراحله الثلاثة بإجمالي 18.4 ألف وحدة سكنية.

- مشروع معا بحي السلام في القاهرة يضم 4416 وحدة سكنية بتكلفة 1.3 مليار جنيه.

- مشروع إسكان المحروسة بالقاهرة بمرحلتيه بإجمالي 4.9 آلاف وحدة سكنية بتكلفة 880 مليون جنيه.

-مشروع حدائق أكتوبر بالجيزة بإنشاء 2432 وحدة سكنية لتطوير منطقتي نزلة السمان وسن العجوز.

تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة

وفيما يتعلق بمشروعات تطوير المناطق العشوائية غير المخططة، أوضح التقرير أنه تم تطوير 31 منطقة غير مخططة بمحافظة القاهرة بتكلفة 350 مليون جنيه، و20 منطقة بالجيزة بتكلفة 400 مليون جنيه، و7 مناطق بدمياط بتكلفة 175 مليون جنيه، و3 مناطق بالدقهلية بـ56 مليون جنيه، و3 مناطق بالإسكندرية بتكلفة أكثر من 109 ملايين جنيه.