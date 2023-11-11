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رئيسا «بحوث الإسكان» وجهاز حدائق العاصمة يتفقدان وحدات سكن كل المصريين

كتب:

أيمن حمزة
10:25 ص | السبت 11 نوفمبر 2023
قيادات الإسكان أثناء تفقد المشروعات القومية بحدائق العاصمة

قيادات الإسكان أثناء تفقد المشروعات القومية بحدائق العاصمة

عقد الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، اجتماعاً لمناقشة بعض الأعمال الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، والتي يشرف على تنفيذها المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بمدينة حدائق العاصمة، وذلك بحضور مسؤولي المركز، وجهاز المدينة، والمشروعات.

الموقف التنفيذي للمشروعات

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعددٍ من مشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، حيث تم الاطلاع على نسب إنجاز لتلك المشروعات، والأعمال الجاري تنفيذها، كما تم استعراض الموقف الحالي لمشروع وحدات الإسكان المتوسط ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.

توفير الخامات اللازمة للبناء والتشطيب

وأكد المهندس عمار مندور، ضرورة التنسيق مع الشركات العاملة بتلك المشروعات، لتوفير الخامات اللازمة للبناء والتشطيب، وتكثيف العمل بالمواقع، والالتزام بقواعد الصحة والسلامة المهنية، بمواقع العمل، وذلك حرصاً على زيادة نسب الإنجاز، والاهتمام بجودة الأعمال، بجانب التأكيد على ضرورة تكثيف الأعمال بالمشروع، ومراعاة الجودة فى التنفيذ.

وعقب الاجتماع، قام الدكتور محمد مسعود، والمهندس عمار مندور، بجولة تفقدية بمواقع العمل بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، للاطمئنان على الأعمال الجارية، وأطقم العمالة، وتوفير المواد الخام.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.