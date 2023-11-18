خبير عقاري يوضح لماذا تراجعت أسعار الأسمنت بشكل كبير خلال يومين؟

شرح الخبير العقاري عبدالرحمن خالد، أسباب تراجع الأسمنت بشكل كبير في يومين، إذ سجل الأسمنت الرمادي اليوم 2376 جنيهًا وهي أدنى قيمة منذ يومين بحسب ما أعلنت عنه بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وأرجع الخبير العقاري تراجع مواد البناء وخاصة الأسمنت بسبب وفرة المعروض من المصانع والشركات في الأسواق وكذلك إجراءات الحكومة لدعم القطاع الصناعي ومن بينها الإفراجات الجمركية عن مواد خام كثيرة.

أسباب تراجع أسعار الأسمنت

وأضاف خالد في حديثه للوطن، أن أسعار الأسمنت تراجعت إلى السعر الطبيعي إذ سجلت نحو 2376 جنيهًا للطن بالنسبة للأسمنت الرمادي وهي الأسعار الرسمية المعلنة من بوابة الحكومة والتي يشتري بها المستهلك أي مضافًا عليها قيمة النقل وهامش الربح بالنسبة للتاجر، موضحًا أن السبب الرئيسي في تراجع أسعار الأسمنت تنظيم عملية البناء العشوائي وبدء الجهات التنفيذية في تشديد الرقابة والسماح فقط للبناء من خلال تراخيص البناء.

زيادة صادرات مصر من الأسمنت

وتابع خالد أن مصر لها عدد كبير من شركات الأسمنت وأن المنتج المحلي يتمتع بجودة عالية وشهرة واسعة سواء محليًا وعالميًا وأن عمليات الإنتاج تكفي الاحتياجات المحلية وتحقق فائضًا كبيرًا يتجه نحو التصدير بل ارتفعت صادرات مصر من مواد البناء بحسب المجلس التصديري نحو 33% خلال الربع الثاني من العام الحالي.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

ترصد «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم وفق المعلن في المصانع والشركات، ويضاف عليها الضريبة وتكلفة النقل قبل أن يتم بيعها للمستهلك، جاءت كالتالي:

أسمنت المعلم 1970 جنيه.

- أسمنت السهم 1970 جنيه.

- أسمنت الفهد 2050 جنيها.

- أسمنت وادي النيل 2000 جنيهات.

- أسمنت مسلح 2250 جنيها.

- جنوب الوادي 1980 جنيهات.

- أسمنت المخصوص 2100 جنيها.

- أسمنت السويس 2230 جنيها.

- أسمنت المهندس 2280 جنيها.

- أسمنت تايتان 2200 جنيه.

- أسمنت المصري 2010 جنيها.

- أسمنت الممتاز 2340 جنيها.

- أسمنت سيناء 42.5 بـ1970 جنيه.

- أسمنت حلوان 2080 جنيه.

- العسكري بني سويف 2020 جنيها.

- أسمنت المنيا 1970 جنيه.

- أسمنت السويس 2230 جنيها.

- أسمنت البرج 2410 جنيهات.

- أسمنت السويدي 2180 جنيه.

- أسمنت العسكري 1970 جنيه.

- أسمنت النصر 2080 جنيه.

- أسمنت السد العالي 2230 جنيها.

- أسمنت أسوان 2240 جنيها.

- أسمنت الصعيد 2100 جنيه.

- أسمنت أسيوط 1430جنيها.

- أسمنت التعمير 2230 جنيها.

- أسمنت قنا 2290 جنيها.

- أسمنت النهضة 2300 جنيه.

- أسمنت المصريين 2230 جنيها.

- أسمنت العامرية عادة 2400 جنيه