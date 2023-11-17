انخفاض أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 16-11-2023 في الأسواق

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 16-11-2023 في مصر، إذ شهد سعر الأسمنت انخفاضًا تراوحت قيمته ما بين الـ160 في بعض الأنواع، إذ سجل طن الأسمنت الرمادي 2436 جنيها، بينما كان أمس بـ2596.92 للطن، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية الرسمية لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم

وترصد «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 16-11-2023 في مصر خلال بداية التعاملات، حيث يتفاوت أسعار الأسمنت بحسب النوع والاستخدام سواء كان للتسليح أو لأعمال التشطيب، وذلك وفق المصنع، إذ يضاف إليه هامش الربح وتكلفة النقل قبل الوصول إلى المستهلك.

أسعار الأسمنت في المصانع

- أسمنت المعلم 1970 جنيه.

- أسمنت السهم 1970 جنيه.

- أسمنت الفهد 2050 جنيها.

- أسمنت وادي النيل 2000 جنيهات.

- أسمنت مسلح 2250 جنيها.

- جنوب الوادي 1980 جنيهات.

- أسمنت المخصوص 2100 جنيها.

- أسمنت السويس 2230 جنيها.

- أسمنت المهندس 2280 جنيها.

- أسمنت تايتان 2200 جنيه.

- أسمنت المصري 2010 جنيها.

- أسمنت الممتاز 2340 جنيها.

- أسمنت سيناء 42.5 بـ1970 جنيه.

- أسمنت حلوان 2080 جنيه.

- العسكري بني سويف 2020 جنيها.

- أسمنت المنيا 1970 جنيه.

- أسمنت البرج 2410 جنيهات.

- أسمنت السويدي 2180 جنيه.

- أسمنت العسكري 1970 جنيه.

- أسمنت النصر 2080 جنيه.

- أسمنت السد العالي 2230 جنيها.

- أسمنت أسوان 2240 جنيها.

- أسمنت الصعيد 2100 جنيه.

- أسمنت أسيوط 1430جنيها.

- أسمنت التعمير 2230 جنيها.

- أسمنت قنا 2290 جنيها.

- أسمنت النهضة 2300 جنيه.

- أسمنت المصريين 2230 جنيها.

- أسمنت العامرية عادة 2400 جنيه.

من جانبه، قال أحمد الزيني رئيس الشعبة، إنّ أبرز المشاكل التي تواجه التجار هي تحرير المحاضر ضد السيارات المحملة بمواد البناء في الطرق والكمائن، والقبض على السائقين وعرضهم على النيابات بدعوى عدم تقديمهم لتراخيص البناء.