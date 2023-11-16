شعبة مواد البناء تعلن تراجع أسعار الأسمنت في الأسواق.. ما السبب؟

أعلن أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، تراجع أسعار الأسمنت في الأسواق بشكل نسبي عن الشهر الماضي، إذ سجل طن الأسمنت في المصنع 1745 جنيها، في حين يصل إلى التاجر الرئيسي بمبلغ يصل إلى 2000 جنيه، وللمستهلك بين 2100 و2300 جنيه.

تراجع أسعار الأسمنت

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن سعر طن الحديد تراوح ما بين 37 لـ38 ألف جنيه في الأسواق للمستهلكين، مشيرا إلى وجود حالة من الهبوط في الطلب على الحديد والأسمنت بشكل عام خلال الفترة الحالية، بسبب انتظار المواطنين ما يخص قانون مخالفات البناء وكذا قانون التصالح.

وأوضح أن الفترة المقبلة تشهد انخفاضا طفيفا في أسعار الحديد بسبب الإفراجات الجمركية خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بشهري يونيو ويوليو الماضيين.

وأوضح أن جهاز حماية المنافسة قرر زيادة إنتاج الأسمنت في المصانع بواقع 10% للمساهمة في خفض سعر المنتج في السوق، مشيرا إلى أن سعر الحديد ثابتا في المصانع بشكل كبير، ما أثر على المعروض منه في الأسواق المختلفة.