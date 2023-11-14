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تراجع جديد في أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 14-11-2023

كتب:

محمد سيف
09:38 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
أسعار الأسمنت

أسعار الأسمنت

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء تراجعًا جديدًا في  أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في مصر، بلغ نحو 422 جنيهًا مقارنة ببداية التعاملات الصباحية اليوم.

سعر طن الأسمنت اليوم

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 14-11-2023 نحو 1860 جنيهًا للطن بالنسبة للأسمنت الرمادي محققًا قيمة تراجعت بلغت 422 جنيها عن بداية التعاملات اليوم وبلغ نحو 2282 جنيهًا للطن.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

تنشر «الوطن» أسعار الأسمنت وفق المعلن في المصانع والشركات، ويضاف عليها الضريبة وتكلفة النقل قبل أن يتم بيعها للمستهلك، جاءت كالتالي:

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

أسمنت المعلم  2060 جنيها.

اسمنت السهم  2060 جنيها.

أسمنت الفهد   2050 جنيها.

أسمنت وادي النيل   2080 جنيها.

العسكري بني سويف 2070 جنيها.

أسمنت المسلح 2320 جنيها.

جنوب الوادي  2080 جنيها.

أسمنت المخصوص   2290 جنيها.

أسمنت السويس    2300 جنيها.

أسمنت السويدي        2450 جنيها.

أسمنت العسكري       2100 جنيه.

أسمنت النصر 2200 جنيه.

أسمنت سيناء   2060 جنيها.

أسمنت حلوان 2300 جنيه.

أسمنت المنيا   2120 جنيها.

أسمنت المهندس    2250 جنيها.

أسمنت تايتان   2080 جنيها.

أسمنت المصري    2080 جنيها.

أسمنت الممتاز     2100 جنيه.

أسمنت التعمير       2200 جنيه.

أسمنت الصعيد          2250 جنيها

أسمنت أسيوط 2250 جنيها

أسمنت المصريين      2210 جنيهات

أسمنت العامرية عادة 2430 جنيها

أسمنت البرج  2410 جنيهات

أسمنت الماكس   2200 جنيه

أسمنت النهضة    2220 جنيها

أسمنت أسوان 2180 جنيها

أسمنت السد العالي  2170 جنيها

أسمنت قنا      2250 جنيها

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