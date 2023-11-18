وظائف شاغرة في شركة شحن بمرتب 14 ألف جنيه لجميع المؤهلات.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية، عن وظائف خالية بمرتبات عالية تصل إلى 14 ألف جنيه لجميع المؤهلات الدراسية، للعمل في وظيفة مندوب توصيل، في إحدى شركات الشحن، وذلك في إطار الحرص على توفير فرص عمل مناسبة للشباب، من خلال شركة توظيف مصر.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، في إعلانها، التفاصيل الكاملة لـ الوظائف الخالية، والشروط المطلوبة، وحقوق من يحصل على هذه الوظائف، وكيفية التقديم لها، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل في التجمع والرحاب والعبور والشروق وأكتوبر وزايد ومدينه نصر ومصر الجديده والمقطم وزهراء المعادي.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف لديه سيارة أو موتوسيكل للعمل عليه.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل.

- أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدم للوظائف 45 عاما.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين بها راتبا يصل إلى 12 ألف جنيه، للذين لديهم موتوسيكل للعمل عليه.

- تمنح الشركة للعاملين بها راتبا يصل إلى 14 ألف جنيه للذين لديهم سيارة للعمل عليها، على أن تكون السيارات بداية من موديل 2000.

- يتم توصيل ما بين 20 إلى 50 أوردر يوميا.

- مواعيد العمل تبدأ من 7 صباحا إلى 4 مساء، وشيفت آخر من 4 مساء إلى 1صباحا، ومن 11مساء إلى 8 صباحا.

- عدد ساعات العمل تصل إلى 9 ساعات يوميا.

- تمنح الشركة العاملين بها يوم إجازة في الأسبوع.

- تمنح الشركة للعاملين بها أرباحا كل 3 أشهر.

- توفر الشركة للعاملين بها تأمين طبي.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في إحدى شركات التوصيل المعلن عنها من جانب وزارة الشباب والرياضة الدخول للصفحة الرسمية للوزارة، واختيار المنشور الخاص بالوظائف المذكورة، ثم الدخول على الاستمارة الخاصة بتلك الوظائف لملء البيانات الخاصة بها.