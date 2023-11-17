وظائف خالية بمرتبات تصل إلى 9500 جنيه.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية بإحدى سلاسل مطاعم وجبات سريعة شهيرة، للشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية، وبمرتبات تصل لـ 9500 جنيها، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب لمساعدتهم في الحصول على مصدر دخل شهري.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية في شركة بافلو برجر المصرية، ونوضح من خلال هذا التقرير، الوظائف المطلوبة والشروط وحقوق ومميزات الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- مدير مطعم، يشترط أن يكون لديه خبرة فى مجال الفاست فود من 3 إلى 5 سنوات، ويحصل على راتب يبدأ من 9500 جنيه.

2- مساعد مدير، ويشترط أن يكون لديه خبرة فى مجال الفاست فود من 3 إلى 5 سنوات، براتب يبدأ من 7500 إلى 8500 جنيه.

3- كول سنتر، بشترط حصوله على مؤهل عالى، ويحصل على راتب يبدأ من 3000 جنيه + بدل 500 جنيه.

4- عضو فريق، سواء كان لديه خبرة أو بدون، ويحصل على راتب يبدأ للطلبة من 3500 جنيه و للخريجين 4000 جنيها.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل في التجمع والشروق والمعادي.

- أن يكون المتقدم لوظيفة عضو الفريق يتراوح عمره من 20 حتى 33 عاما.

- أن يكون المتقدم لوظائف الإداريين يتراوح عمره من 26 وحتى 40 عاما.

- أن يكون المتقدم لوظيفة الكول سنتر يتراوح عمره بين 22 وحتى 35 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق

- تمنح الشركة راتب يبدأ من 4000 جنيه للخريجين والطلبه 3500 جنيه ويصل إلى 8000 جنيه للمديرين.

- تمنح الشركة للعاملين بها حافز مجزي كل 4 شهور.

- توفر الشركة للعاملين بها تأمينات طبية واجتماعية.

- تمنح الشركة للعاملين فرص للترقي بعد 6 أشهر.

- تمنح الشركة للعاملين بها إجازات سنوية.

- توفر الشركة للعاملين تدريب مدفوع الأجر.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة واختيار المنشور الخاص بتلك الوظائف، والدخول على الاستمارة الخاصة بها لملء البيانات المطلوبة.