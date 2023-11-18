وظائف بنك مصر الجديدة.. الشروط المطلوبة وكيفية التقديم

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير لينكد إن عن حاجته لوظائف خالية للعمل بها في فروع البنك المختلفة، للعمل في وظيفة مدير مخاطر السوق وإدارة الأصول، بمرتبات عالية، في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل للشباب تكون مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية، وتساعدهم على الحصول غلى مصدر دخل شهري يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة.

وأوضح بنك مصر في إعلانه التفاصيل الكاملة للوظائف الخالية، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسؤوليات وظائف بنك مصر الجديدة 2023 وكيفية التقديم لها، كالتالي:

شروط وظائف بنك مصر 2023 الجديدة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل عالٍ مناسب

- أن يكون المتقدم لوظائف بنك مصر 2023 الجديدة لديه خبرة أكثر من 8 سنوات في المجالات ذات الصلة

مسؤوليات وظائف بنك مصر 2023

- إدارة معايير البنك بما في ذلك تقييم الأرباح المعرضة للخطر، وإعادة التسعير والسيولة.

- إدارة مخاطر الثغرات وضمان تقديم تقارير قابلة للتطبيق إلى لجنة الموجودات والمطلوبات.

- الاستجابة بشكل إيجابي وجدي لطلبات الزملاء والمساهمة في استراتيجية البنك.

- مراجعة التقارير الأسبوعية/الشهرية/ربع السنوية وحل فجوات السيولة.

- إدارة الفجوات في أسعار الفائدة.

- المشاركة في متطلبات رأس المال لمخاطر السوق/عملية الحسابات.

- مراجعة الإجراءات والوثائق المتعلقة بافتراضات نماذج المخاطر.

- التحديد والإبلاغ عن أي خرق للحدود لرئيس مخاطر السوق.

- مساعدة رئيس مخاطر السوق وإدارة الأصول والتأكد من أن جميع المخاطر الهامة لإدارة الأصول على نحو فعال.

- العمل بشكل وثيق مع وحدات الأعمال حتى يتمكنوا من فهم الأساس المنطقي لجميع مخاطر السوق وإدارة الموجودات والمطلوبات.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر 2023 الجديدة الدخول للصفحة الرسمية لبنك مصر على موقع التوظيف الشهير لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة بالراغب في التقديم للوظائف.