بكى من أجل غزة وتنمر عليه فنان.. أبرز مشاهد حلقة أحمد حلمي مع محمود سعد

استطاع أحمد حلمي بكاريزمته أن يخطف الأضواء في ظهوره مع الإعلامي محمود سعد في برنامج «Sold Out» المذاع عبر فضائية «CBC»، ومنصة «Watch It»، الذي ما زال متصدرا للتريند، وذلك بعد الحديث عن كثير من الأشياء التي تخص الفن بالإضافة إلى بداياته وعلاقته بوالدته وعدد كبير من الفنانين.

دموع أحمد حلمي

ولم يتمالك أحمد حلمي دموعه أثناء الحديث عن غزة وما يحدث بها بعد مرور أكثر من شهر على الأحداث، وقال: «أنا حضرت النهارده علشان أخذ منكم طاقة، وأحاول أمنحكم طاقة، لأننا كلنا بنموت أحياء كل يوم؛ بسبب ما نشاهده في غزة ربنا ينصر فلسطين وأهلنا في غزة، جايز نتسند ببعض ونقف جنب بعض، لأننا لازم نكمل ونكون أحسن يا رب ما نفقد إنسانيتنا أو دموعنا عندما تكون على شيء مأساوي خارج أيدينا».

وأحمد حلمي حاله كحال باقي المواطنين، منذ بداية الأزمة، فسخّر كل السوشيال ميديا الخاصة به لدعم القضية الفلسطينية، كتب من قبل عبر موقع «X»: «المشاهد في غزة مرعبة أطفال بالمئات اتقتلوا وأصيبوا بحروق وجروح وفقدوا أطراف أمهات وآباء مكلومين وأطفال مات إخوتهم وأهاليهم قدامهم، واتهدمت بيوتهم فوقهم مافيش أمان، ما فيش غذاء، ومافيش مياه، ولا أدوية ولا وقود ولا كهرباء لكن في حق ليهم في الحياة وحق علينا نساعدهم اتبرعوا لأطفال غزة».

حبه للرسم

وخلال البرنامج تحدث حلمي أيضا عن والدته، قائلًا إنه ورث منها حب الرسم، حيث أحب هذا المجال منذ صغره وأثناء مرحلة الدراسة عمل في مطبعة وكان يطبع على «التيشرتات» الصور متأثرا بوالدته، حتى اتجه إلى مجال الفن ولم يكمل شغفه في الرسم.

تعرضه للتنمر

كما حكى أحمد حلمي عن تعرضه للتنمر في بداية حياته من أحد الفنانين والذي كان يقول له إنه يشبه «ميكي ماوس»، وذلك بسبب أنه كان ينام على أذنه ويثنيها مما تسبب في تغيير حجم الأذن وجعل واحدة أكبر من الأخرى، وذلك عرضه للتنمر من أحد الفنانين الذي رفض ذكر اسمه، وذلك عندما كان طفلا وذهب للفنان الذي يحبه من أجل رؤيته عندما كان طفلا ليفاجأ أنه يتنمر عليه وهذا جعله يتأثر وينزعج بشدة.