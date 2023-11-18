منسق «حياة كريمة» بالقنطرة: المبادرة أنقذت القرى من العشوائية

قال الدكتور عصام يوسف منسق مؤسسة حياة كريمة في القنطرة شرق في الإسماعيلية، إن المبادرة حولت قرى القنطرة من العشوائية إلى التحضر بفضل التطوير الكامل للبنية التحتية.

وأضاف «يوسف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التطوير شمل مناطق كانت بلا مياه شرب، وصرف صحي، وخطوط كهرباء بالإضافة إلى أن أكثر من 60% من سكان القنطرة تحت خط الفقر.

منسق حياة كريمة: تنمية متكاملة في الإسماعيلية

وأوضح أن المبادرة حققت تنمية متكاملة استهدفت توفير الحياة الكريمة للمواطنين في خطة لرفع كفاءة البنية التحتية بمد خطوط مياه الشرب لـ 100% من قرى القنطرة، ومد خطوط الكهرباء وإنشاء محطات وشبكات للصرف الصحي لأول مرة بها.

وأشار إلى أنه تم إنشاء 5 مدارس جديد، إلى جانب إنشاء ملحقات جديدة في جميع المدارس الموجودة بالفعل لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب، خاصة مع معاناة الطلاب من بعد المسافات مع المدينة إلى جانب تطوير شبكة الطرق.

وأشار إلى أن أحد أبرز الملفات في القنطرة دخول مشروع التأمين الصحي الشامل وتطوير مرفق الإسعاف بإنشاء وحدات جديدة في قري السلام والأحرار وتطوير وحدات قري جلبانة والعبور والدفع بسيارات جديدة لسرعة الوصول لأي حالات طوارئ بالتزامن مع تطوير العديد من الوحدات الصحية، لتدخل الخدمة خلال الشهور القليلة المقبلة.