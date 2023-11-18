«تنمية المشروعات»: 470 مليون جنيه لتحويل 59 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تنفيذ توجهات الدولة الخاصة بإدماج البعد البيئي بمختلف المجالات، واعتماد المعايير البيئية والاشتراطات بمختلف الأنشطة الاقتصادية والمشروعات، في إطار استراتيجية الدولة الهادفة لاتخاذ المزيد من التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة للمساهمة في التحول للاقتصاد الأخضر تدريجيا.

مبادرة لتمويل مشروعات تراعي المعايير البيئية

أوضح «رحمي» في بيان، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد في مقدمة المؤسسات التنموية التي قامت بإطلاق مبادرة لتمويل المشروعات التي تراعي المعايير البيئية، وتسهم في التصدي للتحديات والتغيرات المناخية، فضلا عن إطلاقه للعديد من المبادرات التي تسهم في تنفيذ الخطط القومية للدولة ومن بينها المبادرة القومية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إذ أتاح الجهاز مختلف أوجه الدعم المالي والفني للراغبين في تحويل السيارات، لإتاحة خدمات النقل بشكل أكثر استدامة ومراعاة للبيئة بالإضافة إلى العائد الاقتصادي لأصحاب السيارات الناتج عن فرق الأسعار بين البنزين والغاز الطبيعي.

470 مليون جنيه لتحويل 59 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي

أشار رئيس جهاز تنمية المشروعات، إلى أن الجهاز نجح في ضخ 470 مليون جنيه خلال الفترة من يناير 2021، حتى يونيو 2023، لتحويل 59 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، مثلت نحو 40% من السيارات المحولة بمصر خلال تلك الفترة.

أضاف أن الجهاز ركز أيضا في جهوده على تقديم حزم من الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات الصناعية المغذية للسيارات وسلاسل الإمداد ومنها على سبيل المثال مشروعات تصنيع الشكمانات ومشروعات تصنيع هياكل السيارات إذ استطاع توفير تمويل بمبلغ 1.8 مليار جنيه لنحو 37 ألف مشروع وفرت نحو 100 ألف فرصة عمل، وذلك خلال 9 سنوات.

تهيئة البنية التحتية اللازمة لنمو قطاع المشروعات

أشاد رئيس جهاز تنمية المشروعات، بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجهاز وشركة شرق بورسعيد للتنمية والتي تهدف إلى توفير بيئة مناسبة وتهيئة البنية التحتية اللازمة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة بما ينعكس على التوجه الاستراتيجي للدولة لتعمير سيناء فضلا عن تنمية وتنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاءت تصريحات «رحمي» تعليقا على مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في فعاليات الدورة الخامسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ شارك الدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز، خلال الجلسة الثانية من فعاليات المعرض واستعرض خلالها جهود الجهاز ومساهماته في العديد من المبادرات المرتبطة بوسائل النقل.