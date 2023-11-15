محافظ دمياط ورئيس جهاز تنمية المشروعات يتفقدان معرض المشغولات اليدوية

تفقدت منال عوض محافظ دمياط وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، معرض المشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية الذي شارك به عشرة عارضين من المستفيدين من الجهاز وذلك بإجراءات تضمنت التمويل والترخيص وتوفيق الأوضاع والتدريب وشهادات تصنيف ومزايا.

المحافظ تناقش آلية تحقيق الدعم للمعارضين

وخلال تفقدهما للمعرض، ناقشت المحافظ ورئيس الجهاز مع العارضين آلية تحقيق المزيد من الدعم لهم واشراك أصحاب مشروعات الأشغال اليدوية بمعارض الأثاث التى يقيمها الجهاز و الغرفة التجاريه باعتبارها جزء لايتجزأ من مكملات الفرش والتأثيث ، مما يساهم في فتح مجالات جديدة لتسويق تلك المنتجات خاصةً بعد النجاح الكبير الذى حققه العارضين بمعارض تراثنا.

سبعة مستفيدين يتسلمون شيكات إقراض

وسلمت المحافظ ورئيس الجهاز رخص وشهادات تصنيف وشيكات إقراض لعدد سبعة من المستفيدين من الجهاز، وذلك في إطار الجهود التى يقوم بها لاصدار رخص مؤقتة وجديدة وأيضًا تقديم حزمة من المزايا والحوافز للمشروعات.

وأشادت محافظ دمياط بما تضمنه المعرض من منتجات عالية الجودة ،كما ثمنت جهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم المشروعات وتوفير التمويل اللازم وأيضًا تقديم خدمات غير مالية والذي ساهم في إطلاق مشروعات تخدم قطاعات عديدة ودفع عجلة التنمية.

رئيس الجهاز يشيد بالتعاون في دمياط

أشاد رئيس الجهاز بجهود محافظ دمياط لدعم كافة القطاعات وتعاونها الكامل مع الجهاز لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة، وذلك بما يتواكب مع جهود الدولة لتشجيع الصناعات الوطنية وتحقيق التنمية، مؤكدًا أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يقدم خدمات مالية وغير مالية، بهدف دعم المشروعات ومجابهة التحديات والوصول بالمنتج المصري إلى الأسواق العالمية.

حضور المعرض والفعاليات

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عبد البديع رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بدمياط والدكتور سعيد عبد الهادي رئيس جامعة حورس والدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية ونائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومحمد فايد رئيس الغرفة التجارية وحسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات.