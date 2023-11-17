متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي: فقدنا 372 من جنودنا منذ 7 أكتوبر الماضي

قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 372 من جنوه قتلوا منذ 7 أكتوبر الماضي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، أعلنت أنها تلقت طلبات من خمس دول للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إنه تلقى طلبا من جنوب إفريقيا وبنجلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، للتحقيق في الوضع في الأرض الفلسطينية.

وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في الوضع في دولة فلسطين فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ 13 حزيران/يونيو 2014.