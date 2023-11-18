منخفض جوي يتسبب في أمطار غزيرة.. و«الأرصاد» للمواطنين: طلعوا الشتوي

منخفض جوي يضرب البلاد بدءا من غد الأحد، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا، مع انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 و3 درجات مئوية، وتنشط الرياح على بعض المناطق.

«الأرصاد» تنصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوسة الخفيفة

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية لـ«الوطن»، إن الملابس المناسية للأجواء الحالية، ومع المنخفض الجوي وانخفاض درجات الحرارة، الملابس الخريفية الثقيلة أو الملابس الشتوية الخفيفة.

ولفتت إلى أنه لم يحن الوقت بعد لارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، التي من الممكن ارتداؤها مع بداية فصل الشتاء 21 ديسمبر، كما أنه يمكن اصطحاب معطف خفيف عند الخروج في الساعات الأولى من الصباح أو في الوقت المتأخر من الليل.

أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة بنسبة حدوث 70% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومدن القناة وشمال سيناء، وقد تكون رعدية على فترات متقطعة، ويكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وتكون رعجية أحيانا، وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.