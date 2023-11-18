منخفض جوي يضرب مصر خلال 48 ساعة المقبلة.. أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، أنه من المتوقع أن يكون هناك منخفض جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، ما يؤثر على شمال البلاد، حيث يجعل الطقس متقلبا وممطرا ويميل إلى البرودة نسبيًا، كما تنشط الرياح لتزيد من الإحساس ببرودة الطقس وتكون مثيرة للرمال على مناطق متفرقة.

أمطار غزيرة تضرب شمال البلاد

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار، وتكون متفاوتة الشدة، وتصل إلى غزيرة على شمال البلاد، وتقل حدتها كلما تقدمت للداخل.

وعن طقس اليوم السبت، فمن المتوقع أن يكون معتدلا نهارا لطيفا في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، وأن تكون درجة الحرارة على القاهرة 27 درجة، ومع اقتراب المنخفض مساءا تبدأ السحب بالتشكل علي السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط الأمطار.

وتنشط الرياح وترتفع الأمواج يوم الأحد، لتسبب حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية، وتشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، وتقل حدتها في الداخل وتنخفض درجات الحرارة، ويصاحب ذلك نشاط للرياح وارتفاع كبير في الأمواج بقيم تتراوح من 3 إلى 5 أمتار.

درجات الحرارة اليوم السبت

- القاهرة والوجه البحري.. العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد.. العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.