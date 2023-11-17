توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار رعدية غزيرة ورياح وارتفاع أمواج البحر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا السبت

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة مساءً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ويكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة رياح تتراوح بين 45 و 55 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح بين 2 و 3 متر، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبدء من يوم الأحد، تظهر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، مصحوبة بسقوط أمطار متفاوتة الشدة رعدية أحيانا، مع انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و 3 درجات مئوية ونشاط للرياح على بعض المناطق.

درجات الحرارة السبت 18 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 19 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 20 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.